Alan'dan 'Gel artık vicdansız' paylaşımına beğeni

Galatasaray'ın transferini bitirmek için artık adeta saatleri saydığı Alan Carvalho, Instagram'da Galatasaray paylaşımlarını beğenmeye başladı.Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın transferini bitirmek için Duabi'ye gittiği Brezilyalı yıldızın sarı-kırmızılı bir kullanıcının "Gel artık vicdansız" başlıklı videosunu beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı.Transferi için uzun süredir uğraşılan ancak Guanghzou Evergrande'nin istediği bonservisten dolayı Alan'ın gelişi uzarken, oyuncunun kısa sürede İstanbul yolunu turması bekleniyor. Al Qasr Hotel'de konaklayan Albayrak-Hanedar ikilisi, Guangzhou Evergrande ile Dubai'de kampta olan Alan'ı alarak İstanbul'a dönecek.29 yaşındaki Brezilyalı golcü, 3 sezondur Evergrande forması giyiyor. Bu sezon adeta gol makinesi kimliğine bürünen Alan, 22 maçta 27 gole katkı sağladı. 19 gol ve 8 asist ile yıldızlaşan Alan, kariyerinde daha önce Fluminense ve Salzburg formaları giydi.Carvalho ile birlikte G.Saray'daki Brezilya sayısı 6'ya çıkacak. Maicon, Fernando, Mariano, ve Marcao'nun yanı sıra kaleci antrenörü Taffarel de Brezilyalı isimler...Alan, Galatasaray'da hem Bafetimbi Gomis'in hem de Garry Rodrigues'in boşluğunu doldurmak için de kullanılacak. Teknik direktör Fatih Terim, hazır olursa Alan'ı Göztepe maçında oahaya sürecek