Al Nassr'dan Talisca yerine iki aday!

Al Nassr, Bayer Leverkusen forması giyen Nijeryalı golcü Victor Boniface için Alman ekibiyle görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al Nassr'dan Talisca yerine iki aday!
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27 Ocak 2025 18:49
Son güncelleme 27 Ocak 2025 18:55

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye gönderilmesinden sonra rotayı Almanya'ya çevirdi.

Fabrizio Romano'ya göre, Suudi Arabistan kulübü, Boniface'in transferi için Bayer Leverkusen ile masaya oturdu. Nijeryalı oyuncunun, kulüpten ayrılacak olan Anderson Talisca'nın yerini alması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ 2028 YILINDA BİTECEK

Victor Boniface'in Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 15 maça çıkann golcü, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

AL NASSR'IN BİR DİĞER ADAYI PREMIER LİG'DEN

Romano, Al-Nassr'ın transfer gündeminde bir diğer oyuncunun ise Kolombiyalı santrfor John Duran olduğunu belirtti. Ancak Aston Villa, Duran'ı kadrosunda tutmak için ısrarcı durumda.

John Duran, bu sezon Aston Villa ile çıktığı 29 maçta 12 gol kaydetti.

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