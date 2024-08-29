Al Jazira, Nabil Fekir'i bitiriyor!

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, Real Betis forması giyen Nabil Fekir'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Al Jazira, Nabil Fekir'i bitiriyor!
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29 Ağustos 2024 18:27
Real Betis forması giyen Nabil Fekir'in yeni takımı belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Jazira, Real Betis forması giyen Nabil Fekir'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haberde BAE temsilcisinin oyuncu için Real Betis ile bonuslar dahil 7 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandığı belirtildi.

Al Jazira'nın transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Lyon ve Real Betis formaları giyen 31 yaşındaki Fransız oyuncu, 358 maça çıktı ve 98 gol, 75 asist yaptı.

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