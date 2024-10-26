Al Hilal evinde galip gelerek yenilmezlik serisini sürdürdü

Suudi Arabistan Pro Lig'in 8. haftasında Al Hilal, evinde Al Taawon ile karşı karşıya geldi. Kingdom Arena Stadyumu'ndaki maçta Al Hilal, sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 15'te Aleksandar Mitrovic ile 62'de Sergej Milinkovic Savic kaydetti.



Jorge Jesus'un ekibi bu sezon Suudi Arabistan Pro Lig'de çıktığı 8 maçın 8'ini de kazandı.



Al Hilal bu sonucun ardından puanını 24'e çıkararak liderlik koltuğunu bırakmadı. Al Taawon, 11 paunda kaldı.



Suudi Arabistan Pro Ligin bir sonraki haftasında Al Hilal, Al Nassr deplasmanına gidecek. Al Taawon, evinde Al Kholood'u ağırlayacak.