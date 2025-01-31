Al Hilal'den sahasında net galibiyet

Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. hafta maçında Al Hilal, sahasında Al Akhdoud'u 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al Hilal'den sahasında net galibiyet
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31 Ocak 2025 20:21
Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. hafta maçında Al Hilal,  Al Akhdoud'u konuk etti. Kingdom Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 4'te Kaio Cesar, 43'te Sergej Milinkovic Savic, 45+2 ve 55. dakikalarda ise Marcos Leonardo kaydetti.

Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal, bu galibiyetin ardından puanını 46 yaptı. Al Akhdoud, 15 puanda kaldı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Hilal, Damac FC'ye konuk olacak. Al Akhdoud ise Al Ettifaq'ı ağırlayacak.
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