Akyazı için beklenti 5 milyon euro

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim, 16 milyon Euro'luk acil ödemeyi kendi arasında toplayacak.



Doğan'ın, ekonomik anlamda güçlü isimleri listeye dahil edeceği öğrenilirken, sonrasında sponsorluk anlaşmaları hızlandırılacak.



İlk etapta stat sponsorluğu çözülecek ve buradan 5 milyon Euro gibi bir rakam hedefleniyor.



Sezon sonuna kadar toplam ödemeler, 30 milyon Euro civarında.





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