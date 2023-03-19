Akyazı için beklenti 5 milyon euro

Trabzonspor'da seçime tek aday olarak girecek Ertuğrul Doğan, yönetimi devralmasının ardından sponsorluk anlaşmalarına hız verecek. Bordo-mavili kulübün yeni yönetimi, stat sponsorluğu için 5 milyon euro bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Akyazı için beklenti 5 milyon euro
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19 Mart 2023 12:50
Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim, 16 milyon Euro'luk acil ödemeyi kendi arasında toplayacak.

Doğan'ın, ekonomik anlamda güçlü isimleri listeye dahil edeceği öğrenilirken, sonrasında sponsorluk anlaşmaları hızlandırılacak.

İlk etapta stat sponsorluğu çözülecek ve buradan 5 milyon Euro gibi bir rakam hedefleniyor.

Sezon sonuna kadar toplam ödemeler, 30 milyon Euro civarında.

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