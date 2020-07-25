Akhisarspor, final için sahaya çıkacak

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Akhisarspor, 26 Temmuz'da Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Akhisarspor, final için sahaya çıkacak
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25 Temmuz 2020 15:10
TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Akhisarspor, 26 Temmuz'da Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

İlk maçta rakibiyle İstanbul'da 3-3 berabere kalan Akhisarspor, finale çıkacak ekibin belli olacağı müsabakada rakibine üstünlük sağlamaya çalışacak.

Deplasmanda 3 kez geriye düşmesine rağmen 90+4. dakikada attığı golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Akhisarspor, rakibini saat 21.00'de Hüseyin Göçek'in yöneteceği müsabakada Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk edecek.

Galibiyet veya 2-2'ye kadar olan beraberliklerde adını finale yazdıracak Akhisarspor, 3-3'ün üzerindeki beraberliklerde veya mağlubiyet halinde ise final vizesi alamayacak. Müsabakanın 3-3 bitmesi durumunda karşılaşma uzayacak. 

Eşleşmenin galibinin finaldeki rakibi, Pazar günü aynı saatte başlayacak Adana Demirspor-Bursaspor maçının sonucuna göre belli olacak. 



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