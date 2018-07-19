Akhisar'dan Rodallega transferi için resmi açıklama

Transferde son olarak Portekizli orta saha oyuncusu Josue'yle 2 yıllık sözleşme imzalayan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'da başkan Hüseyin Eryüksel çalışmalar hakkında bilgi verdi.Josue'nin kaliteli bir isim olduğunu vurgulayan Eryüksel, eski futbolcuları golcü Hugo Rodallega'yla ise ilgilenmediklerini söyledi.Kolombiyalı forvetin sürekli gündeme getirildiğini ancak oyuncu için hiçbir çalışmada bulunmadıklarını anlatan Hüseyin Eryüksel,diye konuştu.