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Akhisar'dan Rodallega transferi için resmi açıklama

Eski takımı Akhisarspor'a döneceği konuşulan Rodallega için yeşil-siyahlı ekipten açıklama geldi.

Kaynak: DHA
Akhisar'dan Rodallega transferi için resmi açıklama
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19 Temmuz 2018 12:13
Transferde son olarak Portekizli orta saha oyuncusu Josue'yle 2 yıllık sözleşme imzalayan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'da başkan Hüseyin Eryüksel çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Josue'nin kaliteli bir isim olduğunu vurgulayan Eryüksel, eski futbolcuları golcü Hugo Rodallega'yla ise ilgilenmediklerini söyledi.

Kolombiyalı forvetin sürekli gündeme getirildiğini ancak oyuncu için hiçbir çalışmada bulunmadıklarını anlatan Hüseyin Eryüksel, "Rodallega Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcusu. Sözleşmesi devam eden bir futbolcu ile ilgilenmiyoruz. Bu zaten etik değil. Bizim gündemimizde Hugo yok" diye konuştu.

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