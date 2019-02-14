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Ajax kaçırdı, Real Madrid affetmedi!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid deplasmanda Ajax'ı 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Ajax kaçırdı, Real Madrid affetmedi!
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14 Şubat 2019 00:55
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Ajax ile Real  Madrid karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı iyi başlayan Ajax, üst üste girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Hollanda ekibi, 37. dakikada Tagliafico ile öne geçse de VAR devreye girdi ve gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İkinci devrede üst üste müsait pozisyonlardan yararlanamayan Ajax, 60. dakikada Benzema'nın golüne engel olamadı ve Real Madrid öne geçti.

Beraberlik golü için rakip kaleye yüklenen Ajax, 75. dakikada Hakim Ziyech ile skora denge getirdi.

Son sözü 87. dakikada Marco Asensio söyledi ve Real Madrid deplasmanda Ajax'ı 2-1 mağlup ederek tur için avantajı eline geçirdi.

Rövanş mücadelesi 5 Mart'ta Madrid'de oynanacak.

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