Ajax'ın son kurbanı Dortmund oldu: 4-0

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax, sahasında Dortmund'u 4-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve grup lideri oldu.

, Fotoğraf; EPA
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Ajax'ın son kurbanı Dortmund oldu: 4-0
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19 Ekim 2021 23:53
Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Beşiktaş'ın rakipleri Ajax ile Dortmund karşı karşıya geldi.

Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Ajax 4-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Karşılaşmada gol perdesini Marco Reus 11. dakikada kendi ağlarını havalandırarak açarken Daley Blind 25. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda Ajax fırtınası sürerken Antony farkı üçe çıkardı. 72. dakikaya gelindiğinde Haller'in golüyle skor 4-0'a ulaştı ve Dortmund deplasmanda tarihe geçecek bir mağlubiyet aldı.

Bu sonuçla Ajax 9 puana yükselerek 3'te üç yaptı ve liderliğini sürdürdü. Dortmund ise 6 puanda kaldı.


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