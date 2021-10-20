Ajax'ın son kurbanı Dortmund oldu: 4-0

Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Beşiktaş'ın rakipleri Ajax ile Dortmund karşı karşıya geldi.



Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Ajax 4-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.



Karşılaşmada gol perdesini Marco Reus 11. dakikada kendi ağlarını havalandırarak açarken Daley Blind 25. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.



İkinci yarıda Ajax fırtınası sürerken Antony farkı üçe çıkardı. 72. dakikaya gelindiğinde Haller'in golüyle skor 4-0'a ulaştı ve Dortmund deplasmanda tarihe geçecek bir mağlubiyet aldı.



Bu sonuçla Ajax 9 puana yükselerek 3'te üç yaptı ve liderliğini sürdürdü. Dortmund ise 6 puanda kaldı.





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