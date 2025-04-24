Ajax için Romulo iddiası!

Göztepe forması giyen Romulo için önemli bir transfer iddiası gündeme geldi.



AYRILIK İÇİN ANLAŞMA



Hollanda'dan Voetbal Primeur'da yer alan habere göre, Ajax'ta Brian Brobbey sezon sonunda takımdan ayrılacak. 23 yaşındaki futbolcu ve Ajax'ın ayrılık konusunda anlaşmaya vardığı yazıldı.



AJAX'IN LİSTESİ



Ajax'ın bu doğrultuda yaz transfer döneminde santrfor takviyesi yapmasının beklendiği kaydedildi ve Hollanda devi için 10 isimlik bir liste oluşturuldu.



ROMULO DA LİSTEDE



Ajax için oluşturulan 10 kişilik transfer listesinde Göztepe forması giyen Romulo da yer aldı. Hollanda'dan Feyenoord'un da 23 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz ara transfer döneminde transfer etmek istediği hatırlatıldı. Feyenoord'un Romulo'yu hala takip ettiği ve Brezilyalı futbolcunun Ajax için de ideal bir futbolcu olduğu ifade edildi.



LİSTEDE TANIDIK İSİMLER



Öte yandan Ajax'ın transfer listesindeki diğer isimler arasında Anderlecht forması giyen Kasper Dolberg ve Southampton'dan Paul Onuachu'nun da yer alması dikkat çekti.



GÖZTEPE'DEN AÇIKLAMA



Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kupada Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamada Romulo için, "Romulo takımın bir parçası ve işi gol atmak. Biz aslında onu yaklaşık 1 yıl önce aldığımızda kendisi büyük bir efor sarf etti ve çalıştı. Büyük bir gelişim gösterdi. Takım için oynaması ve mücadele etmesi golleri getirdi. Çok büyük potansiyeli var. 1,5 ay sakatlık yaşadı. Sakatlıktan önce de transfer söylentileri aklını karıştırdı. Oyuncularımızın aklının karışmaması gerekiyor. Bu dönemde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımdan önemli bir teklif aldık ama kulübümüz bu teklifi kabul etmedi. Kulüp olarak önemli hedeflerimiz var ve bu hedeflere onunla ulaşmak istiyoruz. Ondan sonra iyi bir teklif gelirse ne gerekiyorsa o yapılır. Şu anda hep beraber hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Benim işim genç oyuncuların gelişimini sağlamak ve kulübe getiriler sağlamak." demişti.



GÖZTEPE PERFORMANSI



Göztepe'de bu sezon 27 maçta süre bulan Romulo, 15 gol attı ve 8 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Romulo'nun Göztepe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



