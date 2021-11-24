Ajax'a karşı yine hüsran

Ajax ile Avrupa kupalarında 6. kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 6. defa yenildi.



İlk olarak 1966-1967 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Ajax'ın karşısına çıkan siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 2-0, İstanbul'daki rövanşı da 2-1 kaybetti.



Beşiktaş, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Ajax ile 1993-1994 sezonunda bir kez daha eşleşti. İkinci tur ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, evindeki mücadeleyi 4-0 yitirdi.



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Beşiktaş, evindeki karşılaşmada ise rakibine 2-1 yenildi.



Siyah-beyazlı ekibin Hollanda ekiplerine karşı şanssızlığı da sürdü.



Bu ülke temsilcilerinden sadece Feyenoord'a 2 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 10. maçta yedinci yenilgisini yaşadı.



Siyah-beyazlılar, Hollanda ekipleriyle oynadığı bir maçı ise berabere tamamladı.





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