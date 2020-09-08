Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milliyet Gazetesi'nden Bilal Meşe'ye yaptığı açıklamada gelişim döneminde olduklarını belirterek yeni sezona umutla baktıklarını söyledi.



Siyah-beyazlı takımın; Fenerbahçe, Sivasspor ve Antalyaspor'un katıldığı dörtlü hazırlık turnuvasında ortaya koyduğu performansın umut verici olduğunu aktaran Çebi, "İlerleyen günlerde daha iyi olacağız" dedi.



Özellikle Oğuzhan Özyakup'ın eski başarılı günlerine döndüğüne vurgu yapan Başkan Çebi, "Takım olarak iyi yoldayız, daha da iyi olacağımızdan bir milim kuşkum yok. Özellikle bazı futbolcularımızın üst düzey performansı beni çok mutlu ediyor. Oğuzhan eski günlerine dönüş yaptı. Larin çok güçlü ve değişim içinde. Keza Dorukhan öyle. İki genç kalecimizin başarılı performansı sezon için beni fazlasıyla umutlandırıyor. Hasiç de büyük bir gelişim içinde. İşin özeti takımdan müthiş bir pozitif enerji alıyorum, bu da beni fazlasıyla umutlandırıyor" diye konuştu.



"LİMİT İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

"BAŞKA TRANSFERLER DE YAPACAĞIZ"



Beşiktaş Başkanı, transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içinde yürüttüklerinin altını çizerek, "Limit konusundaki mücadelemiz sürecek, peşini bırakmayacağız. Tabii ki başka transferler de yapacağız, ama limite takılıyoruz. Yani göndermeden alamıyoruz, maalesef. Limit konusu yeniden masaya yatırılmalıdır, doğrusu da budur" ifadelerini kullandı.



