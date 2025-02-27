Ahmet Nur Çebi ve Hüseyin Yücel, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda!

Beşiktaş'ta büyük merakla beklenen Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 1 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Kulübün geleceğine dair önemli konuların masaya yatırılacağı toplantıya camianın önde gelen isimlerinin katılımı bekleniyor.
Toplantıya, eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi ve Hüseyin Yücel'in de katılacağı öğrenilirken, bir diğer eski başkan Hasan Arat'ın ise Divan Kurulu'na katılması beklenmiyor.
Kulübün geleceğine dair önemli konuların masaya yatırılacağı toplantıya camianın önde gelen isimlerinin katılımı bekleniyor.
Toplantıya, eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi ve Hüseyin Yücel'in de katılacağı öğrenilirken, bir diğer eski başkan Hasan Arat'ın ise Divan Kurulu'na katılması beklenmiyor.
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