Ahmet Nur Çebi'den afet bölgesine yardım

10 ilde yaşanan deprem felaketinin ardından spor kulüplerinden yardımlar gelmeye devam ediyor.



Beşiktaş, başkan Ahmet Nur Çebi'nin katkılarıyla afet bölgesine 40 adet iş makinesi gönderildiğini duyurdu.



Beşiktaş'ın açıklamasının tam metni şu şekilde;



"Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Kılıç ve Genel Sekreter Mehtap Mutluşan Ferah tarafından oluşturulan, 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi kriz masasının faaliyetleri sonucu aşağıdaki aksiyonlar alınmıştır. Büyük taraftarlarımıza ve vatandaşlarımıza duyurulur



7 Şubat 2023 Salı günü (Bugün) saat 11.00'den itibaren derneklerimizin, spor okullarımızın, amatör şubelerimizin, Kartal Yuvası mağazalarımızın, taraftarımızın ve tüm vatandaşlarımızın katkılarıyla deprem bölgelerine gönderilmesi amacıyla toplanacak kullanılmamış kışlık ürün yardımları, Vodafone Park stadımızda kulübümüz tarafından kabul edilmeye başlanmıştır.



Vodafone Park önünde, Kızılay'a kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar tamamlanmış ve kan bağışına başlanmıştır.



Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin katkılarıyla deprem bölgelerine 40 adet iş makinesi yönlendirilmiştir.



İlk etapta 20.000 adet kışlık Kartal Yuvası ürünleri bölgelere sevk edilmek üzere hazırlanmıştır. Bu ürünler arasında kışlık mont, çorap, atkı, bere, SweatShirt, yorgan, battaniye bulunmaktadır.



Güreş ve Boks takımlarımızdan oyuncularımız gönüllü olarak afet bölgesine destek için yola çıkmıştır.



Aşağıda adı geçen derneklerimiz tarafından yine aşağıda listelediğimiz ürünler yardım kampanyamız kapsamında temin edilmiştir.



BEGİKAD, 1903 Akaretler Cemiyeti Derneği, Serencebey Beşiktaşlılar Derneği, Bandırma Beşiktaşlılar Derneği, Bırakmam Seni 1903 Derneği, Beşiktaşlı Avukatlar Derneği, Erzurum Beşiktaşlılar Derneği, Uşak Beşiktaşlılar Derneği, Manisa Beşiktaşlılar Derneği, Aydın Beşiktaşlılar Derneği, Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği, Sakarya Beşiktaşlılar Derneği, Aksaray Beşiktaşlılar Derneği, Çanakkkale 1903 Derneği, Silivri BJK Derneği, EBİAD, Beylikdüzü Beşiktaşlılar Derneği, Burhaniye Beşiktaşlılar Derneği, İzmit Beşiktaşlılar Derneği, Yenişehir Beşiktaşlılar Derneği, Avcılar Beşiktaşlılar Derneği, Samsun Beşiktaşlılar Derneği, Vize Beşiktaşlılar Derneği, Karadeniz Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği, Sarıyer Beşiktaşlılar Derneği, Balıkesir Beşiktaşlılar Derneği, İnegöl Beşiktaşlılar Derneği, Baden Beşiktaşlılar Derneği (Almanya), Uzunköprü Beşiktaşlılar Derneği, Afyon Beşiktaşlılar Derneği, Kastamonu Beşiktaşlılar Derneği, Gönen Beşiktaşlılar Derneği, Gediz Beşiktaşlılar Derneği, Çankırı Beşiktaşlılar Derneği, BESİYAD, Düzce Beşiktaşlılar Derneği, Türk Hava Kartalları, Marmaris Beşiktaşlılar Derneği, Burhaniye Beşiktaşlılar Derneği



3.000 adet Mont

5.000 adet Kazak

1.500 adet Bere

2.000 adet Eldiven

100 adet Ayakkabı

2.000 Çeşitli Giyecek

1.000 adet Isıtıcı

8.000 adet Battaniye

1.000 Koli Çay

1.000 Koli Şeker

1 Tır Kömür

1 Tır Su

6 Konteynır Su, Gıda, Yiyecek

2.000 paket Kuru Gıda

3.000 adet Bebek Maması

3.000 adet Bebek Bezi

500 adet Termal Yorgan

500 adet Yastık

22.500 paket Kâğıt Havlu

2.000 paket Peçete

1.500 paket Tuvalet Kağıdı

1.500 paket Islak Mendil

1.700 adet Dezenfektan

1.200 adet Sıvı Sabun

1.000 adet Kolonya

450 Bulaşık Deterjanı



Yaşamakta olduğumuz, son yılların en büyük deprem felaketi ve ilan edilen Milli Yas kapsamında, büyük Beşiktaş Taraftarı ve vatandaşlarımız ile el ele vererek; ihtiyaç duyulduğu her an hazır olduğumuzun inancı ve güvenciyle yaraların sarılması adına çabamız devam ediyor ve edecektir.



Büyük Beşiktaş camiası, kısa sürede yaralarını saracağımıza inandığımız yaslı günlerde de her zaman olduğu gibi milletimizin yanındadır "





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ