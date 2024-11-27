Ahmet Çakar: 'Taraftarı kandıranlar utansın'

Ahmet Çakar, Sabah'ta Beşiktaş ile ilgili gelen soruya cevap verdi.
Çakar, "Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat da Hollandalı teknik adam Van Bronckhorst da tartışılıyor. Sergen Yalçın, "Ben reçeteyi yazarım" dedi. Siz de Beşiktaş'a bir reçete yazar mısınız?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı;
"Hasan Arat çok beyefendi, janti bir adam. Sevimli de davranıyor ama bazı konularda kendisi ile ilgili soru işaretlerim var. Van Bronckhorst'un her tarafı Van Bronckhorst olsa ne yazar! İki haftalık arada 5-6 gün tatil vermesinin nedeni spor fizyolojisiyle açıklanamaz. Tamamıyla hocanın keyfi. Memleketine gidecek, eşi, dostu, ailesini görecek. Sonra da bunu aklı sıra oyuncular dinlensin dümeniyle camiaya yedirmeye kalkacak. Beşiktaş, maalesef sahipsiz ellerde. Yine bir kasım ayı Beşiktaş ligden koptu. Sezon başındaki Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı yüzde 5 derken beni çarmıha geriyorlardı ama şu anda yüzde 5 bile değil. Yüzde 0… Beşiktaş taraftarını kandıranlar utansın."
"BEŞİKTAŞ'I ZOR GÜNLER BEKLİYOR"
Öte yandan Attila Gökçe ise Milliyet'te yaptığı değerlendirmede, "Üzülerek yazıyorum. Beşiktaş'ı zor günler bekliyor. Futbol şubesinde yaşanan hayal kırıklıkları, şampiyonluk hedefinin (bence) kaybedilmesi, sadece spor alanında değil, yönetim kademesinde de sıkıntılara yol açıyor. Konuştuğum Beşiktaşlılar, en geç 25 Mayıs 2024'de gerçekleştirilmesi beklenen olağan kongrede Hasan Arat'ın yeniden aday olmayabileceğini, aday olsa da önemli rakiplerle yarışacağını söylüyorlar. Kulislerle fazla ilgilenmediğim halde, bu yorumları yapan bir çok üyenin varlığını biliyorum. Hasan Arat aday olur mu, olmaz mı? Elbette bu konuda kendisi, ailesi ve yönetimdeki arkadaşları karar verecek." ifadelerini kullandı.
Çakar, "Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat da Hollandalı teknik adam Van Bronckhorst da tartışılıyor. Sergen Yalçın, "Ben reçeteyi yazarım" dedi. Siz de Beşiktaş'a bir reçete yazar mısınız?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı;
"Hasan Arat çok beyefendi, janti bir adam. Sevimli de davranıyor ama bazı konularda kendisi ile ilgili soru işaretlerim var. Van Bronckhorst'un her tarafı Van Bronckhorst olsa ne yazar! İki haftalık arada 5-6 gün tatil vermesinin nedeni spor fizyolojisiyle açıklanamaz. Tamamıyla hocanın keyfi. Memleketine gidecek, eşi, dostu, ailesini görecek. Sonra da bunu aklı sıra oyuncular dinlensin dümeniyle camiaya yedirmeye kalkacak. Beşiktaş, maalesef sahipsiz ellerde. Yine bir kasım ayı Beşiktaş ligden koptu. Sezon başındaki Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı yüzde 5 derken beni çarmıha geriyorlardı ama şu anda yüzde 5 bile değil. Yüzde 0… Beşiktaş taraftarını kandıranlar utansın."
"BEŞİKTAŞ'I ZOR GÜNLER BEKLİYOR"
Öte yandan Attila Gökçe ise Milliyet'te yaptığı değerlendirmede, "Üzülerek yazıyorum. Beşiktaş'ı zor günler bekliyor. Futbol şubesinde yaşanan hayal kırıklıkları, şampiyonluk hedefinin (bence) kaybedilmesi, sadece spor alanında değil, yönetim kademesinde de sıkıntılara yol açıyor. Konuştuğum Beşiktaşlılar, en geç 25 Mayıs 2024'de gerçekleştirilmesi beklenen olağan kongrede Hasan Arat'ın yeniden aday olmayabileceğini, aday olsa da önemli rakiplerle yarışacağını söylüyorlar. Kulislerle fazla ilgilenmediğim halde, bu yorumları yapan bir çok üyenin varlığını biliyorum. Hasan Arat aday olur mu, olmaz mı? Elbette bu konuda kendisi, ailesi ve yönetimdeki arkadaşları karar verecek." ifadelerini kullandı.