Ahmet Çakar: "Taraftarı kandıranlar utansın"

Ahmet Çakar, Beşiktaş'taki kötü gidişatla ilgili gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ahmet Çakar: 'Taraftarı kandıranlar utansın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2024 08:48
Ahmet Çakar, Sabah'ta Beşiktaş ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Çakar, "Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat da Hollandalı teknik adam Van Bronckhorst da tartışılıyor. Sergen Yalçın, "Ben reçeteyi yazarım" dedi. Siz de Beşiktaş'a bir reçete yazar mısınız?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı;

"Hasan Arat çok beyefendi, janti bir adam. Sevimli de davranıyor ama bazı konularda kendisi ile ilgili soru işaretlerim var. Van Bronckhorst'un her tarafı Van Bronckhorst olsa ne yazar! İki haftalık arada 5-6 gün tatil vermesinin nedeni spor fizyolojisiyle açıklanamaz. Tamamıyla hocanın keyfi. Memleketine gidecek, eşi, dostu, ailesini görecek. Sonra da bunu aklı sıra oyuncular dinlensin dümeniyle camiaya yedirmeye kalkacak. Beşiktaş, maalesef sahipsiz ellerde. Yine bir kasım ayı Beşiktaş ligden koptu. Sezon başındaki Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı yüzde 5 derken beni çarmıha geriyorlardı ama şu anda yüzde 5 bile değil. Yüzde 0… Beşiktaş taraftarını kandıranlar utansın."

"BEŞİKTAŞ'I ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

Öte yandan Attila Gökçe ise Milliyet'te yaptığı değerlendirmede, "Üzülerek yazıyorum. Beşiktaş'ı zor günler bekliyor. Futbol şubesinde yaşanan hayal kırıklıkları, şampiyonluk hedefinin (bence) kaybedilmesi, sadece spor alanında değil, yönetim kademesinde de sıkıntılara yol açıyor. Konuştuğum Beşiktaşlılar, en geç 25 Mayıs 2024'de gerçekleştirilmesi beklenen olağan kongrede Hasan Arat'ın yeniden aday olmayabileceğini, aday olsa da önemli rakiplerle yarışacağını söylüyorlar. Kulislerle fazla ilgilenmediğim halde, bu yorumları yapan bir çok üyenin varlığını biliyorum. Hasan Arat aday olur mu, olmaz mı? Elbette bu konuda kendisi, ailesi ve yönetimdeki arkadaşları karar verecek." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery