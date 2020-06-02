Ahmet Ağaoğlu: 'Sosa, Trabzon'da kalacak'

Trabzonspor Başkan Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi sezon sonunda biten Jose Sosa için de son noktayı koydu.
Arjantinli futbolcunun önceliğinin Trabzonspor olduğunu belirten bordo-mavili takımın patronu, "Sosa'nın ülkesine dönmek gibi bir düşüncesi şu anda yok. Onun birinci tercihi Trabzonspor. Günde neredeyse yarım saat telefonla konuşuyoruz. Sosa bu takımın çok önemli bir parçası. Ayrıca Sosa sadece bir oyuncu değil. Sorumluluk alıp, bu takımın saha içi liderliğini yapan bir isim. Kariyeri zaten tartışılmaz. Bana 'ailevi olarak çözmem gereken bir iki sorun var' dedi. Çocuklarının eğitim durumunu, geleceğini planlaması gerekiyormuş. Yaptığımız görüşmelerde para hep ikinci planda. Belki futbolu bıraktıktan sonra teknik ekibimizde yer alabilir" dedi.
Bir takımın kaptanı, Sosa'yı arıyor ve..."
Ağaoğlu salgın döneminde başka takımda oynanan bir futbolcunun Sosa'yı arayıp aramadığına da açıklık getirirken, "Bir takımın kaptanı, isim vermek istemiyorum... Sosa'yı arıyor ve 'Bu söylenenler doğru değil. Vaka sayısı daha fazla. Futbol canımızdan daha mı önemli. Biz oynamak istemiyoruz' diyor. Sosa ise 'Biz yönetimimiz ile görüşüyoruz. Yönetimin kararıyla hareket edeceğiz' diyor. Bu çok güzel bir cevap aslında" şeklinde konuştu.
→Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyon biz olacağız"
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Arjantinli futbolcunun önceliğinin Trabzonspor olduğunu belirten bordo-mavili takımın patronu, "Sosa'nın ülkesine dönmek gibi bir düşüncesi şu anda yok. Onun birinci tercihi Trabzonspor. Günde neredeyse yarım saat telefonla konuşuyoruz. Sosa bu takımın çok önemli bir parçası. Ayrıca Sosa sadece bir oyuncu değil. Sorumluluk alıp, bu takımın saha içi liderliğini yapan bir isim. Kariyeri zaten tartışılmaz. Bana 'ailevi olarak çözmem gereken bir iki sorun var' dedi. Çocuklarının eğitim durumunu, geleceğini planlaması gerekiyormuş. Yaptığımız görüşmelerde para hep ikinci planda. Belki futbolu bıraktıktan sonra teknik ekibimizde yer alabilir" dedi.
Bir takımın kaptanı, Sosa'yı arıyor ve..."
Ağaoğlu salgın döneminde başka takımda oynanan bir futbolcunun Sosa'yı arayıp aramadığına da açıklık getirirken, "Bir takımın kaptanı, isim vermek istemiyorum... Sosa'yı arıyor ve 'Bu söylenenler doğru değil. Vaka sayısı daha fazla. Futbol canımızdan daha mı önemli. Biz oynamak istemiyoruz' diyor. Sosa ise 'Biz yönetimimiz ile görüşüyoruz. Yönetimin kararıyla hareket edeceğiz' diyor. Bu çok güzel bir cevap aslında" şeklinde konuştu.
→Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyon biz olacağız"
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