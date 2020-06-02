Ahmet Ağaoğlu: 'Sosa, Trabzon'da kalacak'

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Trabzonspor Başkan Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi sezon sonunda biten Jose Sosa için de son noktayı koydu.Arjantinli futbolcunun önceliğinin Trabzonspor olduğunu belirten bordo-mavili takımın patronu, "Sosa'nın ülkesine dönmek gibi bir düşüncesi şu anda yok. Onun birinci tercihi Trabzonspor. Günde neredeyse yarım saat telefonla konuşuyoruz.. Bana 'ailevi olarak çözmem gereken bir iki sorun var' dedi. Çocuklarının eğitim durumunu, geleceğini planlaması gerekiyormuş. Yaptığımız görüşmelerde para hep ikinci planda. Belki futbolu bıraktıktan sonra teknik ekibimizde yer alabilir" dedi.Ağaoğlu salgın döneminde başka takımda oynanan bir futbolcunun Sosa'yı arayıp aramadığına da açıklık getirirken,utbol canımızdan daha mı önemli. Biz oynamak istemiyoruz' diyor. Sosa ise 'Biz yönetimimiz ile görüşüyoruz. Yönetimin kararıyla hareket edeceğiz' diyor. Bu çok güzel bir cevap aslında" şeklinde konuştu.