Ahmet Ağaoğlu: 'Şampiyonluğun en güçlü adayı Trabzonspor'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray, Sivas ve Başakşehir ile yarışacaklarını söyledi ve ekledi: "O sene bu sene bundan sonra da her sene"...özel bir röportaj veren Ağaoğlu, Fenerbahçe'nn gündemindeki Novak ile ilgili açıklamada bulunurken Sörloth sorularına yanıt verdi.Evet, zor bir dönemde kulübü teslim aldık. Bu yolda kulübün ilkelerinden taviz vermeden devam ettik. Doğru yönettiğinizde başarı da erkenden gelebiliyormuş. Şimdi buraya kadar getirdik. Lideriz. O sene bu sene. Bundan sonra da her sene. Yarış Sivasspor, Galatasaray, Başakşehir ve bizim aramızda geçer. Ama en avantajlı biziz.Önce kadro maliyetini 40 milyondan 16,5 milyon euroya düşürdük. Önümüzdeki sene bu bantta devam edeceğiz. Şampiyon olursak da Şampiyonlar Ligi'ne bu kadro ile gideceğiz. Bu kadro, kupayı alıyorsa, Avrupa'ya gidiyorsa niye bozayım. Tabii ki takviyeler de yapacağız.Trabzonspor şampiyonluk özlemi çekiyor... Bu hasret bitecek mi? -Ben 'Şampiyonluk özlemini bitirmek için geldim' gibi bir söz vermedim. Genel kurulda yaptığım konuşmada 3-4 yıl sabredilmesi gerektiğini söylemiştim.İlk adımda kulüpten bir futbolcu 'Trabzonspor küçülemez' diye bir demeç bile verdi. Bunun anlamı sportif disiplin de kaybolmuştu. Önce kadro maliyetini 40 milyondan 16,5 milyon euroya düşürdük. Önümüzdeki sene bu bantta devam edeceğiz. Şampiyon olursak da Şampiyonlar Ligi'ne bu kadro ile gideceğiz. Bu kadro, kupayı alıyorsa, Avrupa'ya gidiyorsa niye bozayım. Tabii ki takviyeler de yapacağız.