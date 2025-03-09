Ahmed Kutucu, Antalyaspor maçında yok!

Galatasaray'da Ahmed Kutucu, Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ahmed Kutucu, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmed Kutucu, Antalyaspor maçında yok!
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09 Mart 2025 22:32
Galatasaray'da Ahmed Kutucu, Alanyaspor ile oynanan maçta cezalı duruma düştü.

Mücadelenin son anlarında Victor Osimhen yerine oyuna dahil olan 25 yaşındaki futbolcu, uzatma dakikalarında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Galatasaray, ligde gelecek hafta Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ahmed Kutucu, bu maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek.


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