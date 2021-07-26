Ağaoğlu Umut Meraş transferinin olmama nedenini anlattı

Trabzonspor İsmail Köybaşı'dan önce istedikleri Umut Meraş transferinin gerçekleşmeme nedenini söyledi.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Ağaoğlu Umut Meraş transferinin olmama nedenini anlattı
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26 Temmuz 2021 23:22
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sol bek transferinde İsmail Köybaşı yerine ilk tercihleri olan Umut Meraş'ı neden almadıklarını anlattı.

Ağaoğlu açıklamasında Fransa Ligue 2'de Le Havre'da oynayan Umut Meraş'ı almama sebebinin ekonomik nedenlerden dolayı gerçekleşmediğini belirterek, "Transferi şimdilik durdurduk" açıklamasını yaptı.

Ahmet Ağaoğlu, ayrılacak oyuncuların durumuna göre transferin son döneminde kadroya bir forvet katabileceklerini de ifade etti.


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