ADEM BÜYÜK KENDİNİ OYUNA ALDI!

MAÇTAN ÖNCE PROTESTO

Yeni Malatyasporlu futbolcular, karşılaşmanın ilk düdüğünden sonra 20 saniye boyunca hareketsiz bekleyerek protesto gerçekleştirdi. Bu sırada Antalyasporlu oyuncular da kendi aralarında top çevirdi. Protestonun, futbolcuların alacaklarını alamamaları nedeniyle yapıldığı öğrenildi.

Süper Lig'de 26. hafta maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Fraport TAV Antalyaspor oldu.Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Luiz Adriano ve 59. dakikada Fernando Martins kaydetti. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un tek golü Rahman Buğra Çağıran'dan geldi.Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik sorumlu Adem Büyük, 55. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın yerine kendisini oyuna aldı. Ancak Adem Büyük'ün maçı çevirmek için yaptığı hamle sonuç getirmedi.Bu galibiyetin ardından Fraport TAV Antalyaspor puanını 31'e yükseltti. 15 haftadır kazanamayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 16 puanda kaldı.7. dakikada Yeni Malatyaspor hazırlık paslarıyla savunmadan çıkmaya çalışırken Zeffane'nin pasında Sadık'ın kontrol edemediği topu ceza yayı üzerinde alan Luiz Adriano, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.22. dakikadaki Yeni Malatyaspor atağında, Zeffane'nin ortasında arka direkteki Haddadi topla buluştu. Haddadi'nin gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.27. dakikada Zeffane'nin Antalyaspor savunmasının arkasına attığı topa Dicko hareketlendi. Kaleci Boffin'in biraz öne çıktığını gören Dicko'nun aşırtma vuruşunda top auta gitti.35. dakikada Antalyaspor'da Fernando, kaleci Ertaç'ın öne çıktığını görünce orta çizginin gerisinden kaleye vurdu. Ertaç'ın dokunduğu top direğe de çarpıp kornere gitti.40. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının arkasına gönderilen topla buluşan Ndao, kaleci Ertaç'la karşı karşıya kaldı. Ndao'nun vuruşunda Ertaç topu ayağıyla çelerek gole izin vermedi.51. dakikada Yeni Malatyaspor'un atağında Azubuike'nin pasıyla topla buluşan Haddadi'nin vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta gitti.54. dakikada Dicko'nun ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Karim Hafez'in şutunda, Boffin topu kurtardı.59. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanında topla buluşan Luiz Adriano, pasını ceza yayının gerisindeki Fernando'ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayının gerisinden plasesinde meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'in müdahalesine rağmen üst direğe de çarparak çizgiyi geçti: 0-2.74. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Adem Büyük'ün şutunda top üst direkten döndü.88. dakikada Yeni Malatyaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışından sağ çaprazdan Rahman Buğra Çağıran'ın sert vuruşunda, yakın köşede üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-2.Yeni MalatyaAtilla Karaoğlan, Mustafa Sönmez, Samet ÇavuşErtaç Özbir, Campi, Haddadi, Mustafa Eskihellaç (Dk. 55 Adem Büyük), Kenan Özer (Dk. 46 Karim Hafez), Sadık Çiftpınar, Mehdi Zeffane, Azubuike, Donsah (Dk. 46 Ndong), Mounir (Dk. 84 Rahman Buğra Çağıran), Dicko (Dk. 88 Mert Miraç Altıntaş)Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Doğukan Sinik (Dk. 70 Floranus), Güray Vural, Kudriashov, Poli (Dk. 58 Hakan Özmert), Fredy (Dk. 46 Mehmedi), Fernando, Ndao (Dk. Ghacha), Luiz Adriano (Dk. 83 Wright)Dk. 7 Luiz Adriano, Dk. 59 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 88 Rahman Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor)Dk. 41 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 46 Sadık Çiftpınar (Yeni Malatyaspor)