Spor Toto 1. Lig'in açılış maçında Adanaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bandırmaspor 47. dakikada Kerim Avcı ile öne geçerken, Adanaspor'un golü 53. dakikada penaltıdan Hakan Yeşil'den geldi.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor 12, Adanaspor 8 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Adanaspor, Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Bandırmaspor 47. dakikada Kerim Avcı ile öne geçerken, Adanaspor'un golü 53. dakikada penaltıdan Hakan Yeşil'den geldi.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor 12, Adanaspor 8 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Adanaspor, Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
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