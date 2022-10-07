Adanaspor ile Bandırmaspor yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor ile Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adanaspor ile Bandırmaspor yenişemedi
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07 Ekim 2022 22:00
Spor Toto 1. Lig'in açılış maçında Adanaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bandırmaspor 47. dakikada Kerim Avcı ile öne geçerken, Adanaspor'un golü 53. dakikada penaltıdan Hakan Yeşil'den geldi.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor 12, Adanaspor 8 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Adanaspor, Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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