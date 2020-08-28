Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Ümit Özat

Teknik direktör Ümit Özat, yeni sezon öncesi TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Ümit Özat
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28 Ağustos 2020 12:28
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Ümit Özat getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce de kulüpte teknik direktör olarak görev alan Ümit Özat ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Özat'tan önceki teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın ise spor danışmanı olarak görevine devam edeceği bildirildi.

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