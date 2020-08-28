Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Ümit Özat

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Ümit Özat getirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce de kulüpte teknik direktör olarak görev alan Ümit Özat ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, Özat'tan önceki teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın ise spor danışmanı olarak görevine devam edeceği bildirildi.



