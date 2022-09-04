Adana'da puanlar paylaşıldı!

Spor Toto 1. Lig 4. hafta mücadelesinde Adanaspor sahasında Altay ile karşılaştı



Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekip Altay'ın golü 14. dakikada İbrahim Öztürk'ten geldi. Adanaspor golü ise 28. dakikada Hakkı Türker'den geldi.



Alınan bu sonucun ardından Adanaspor puanını 4'e, Altay ise ligdeki ilk puanını aldı.



Ligin bir sonraki haftasında Altay, Bodrumspor ile karşılaşacak. Adanaspor ise Eyüpspor'a konuk olacak.





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