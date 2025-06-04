Adalı'dan Elan Ricardo ve Keny Arroyo açıklamaları!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer sürecinde yapılan kiralık anlaşmalar ve genç futbolcuların durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
HADZIAHMETOVIC AÇIKLAMASI
Onana ve Musrati'nin kiralık olarak gönderildiğini hatırlatan Adalı, "Amir'in bizim futbolcumuz olduğunu söylüyorlar. 3 transfer diyorsunuz da, Amir zaten bizim oyuncumuzdu. Maaşının bir kısmını ödüyorduk. Hoca, elinde kağıda yazarak geldi: '2 küsur Musrati maaşı, bundan kurtulacağız, 1 milyon kiralık parası alacağız.' Kendi adamımız var, maaşını veriyoruz, Amir'i çağıralım dedi ve çağırdık" dedi.
ELAN RICARDO - KENY ARROYO AÇIKLAMASI
Genç futbolcular için yapılan transferlerin detaylarını paylaşan Adalı, "Diğer iki genç çocuğu kiralık ve satın alma opsiyonlu aldık. Bir tanesi satın alma mecburiyetliydi ama hoca uygun görmedi, benim de içimden gelmedi. Yarım devrede alıp 3 sene yollamak için uğraşacağımız futbolcuyu almak istemedim" ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKLARIN MAAŞLARI TAKIMIN 4'TE 1'İ SEVİYESİNDE"
Adalı, toplam bonservis maliyetlerinin şişirildiğine dikkat çekerek, "İki genç oyuncunun bonservisi toplamda 7 milyon Euro. Bu da senelere yayılmış bir ödeme. Çocukların maaşları ise takımın 4'te 1'i seviyesinde" dedi.
"JOHN VIK'İN DEDİKLERİ DOĞRU ÇIKTI"
Keny ve Elan transferlerinde geleceğe dair umutlu olduklarını belirten Adalı, "Keny oynamaya başladı, 2-3 maçta süre buldu ve 'Bu çocukta ışık var' demeye başladılar. Elan için de aynı durum geçerli. İlk defa o bölgeden futbolcu aldık ve John Vik, 'Bu çocuklardan 3 ayda verim alamayız' dedi. Adamın dediği doğru çıktı. Keny'e ilk günden itibaren teklifler geliyor. Genç transferlerde yanıldığımızı düşünmüyorum" diye konuştu.
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