Adalı'dan Elan Ricardo ve Keny Arroyo açıklamaları!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer sürecinde yapılan kiralık anlaşmalar ve genç futbolcuların durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



HADZIAHMETOVIC AÇIKLAMASI



Onana ve Musrati'nin kiralık olarak gönderildiğini hatırlatan Adalı, "Amir'in bizim futbolcumuz olduğunu söylüyorlar. 3 transfer diyorsunuz da, Amir zaten bizim oyuncumuzdu. Maaşının bir kısmını ödüyorduk. Hoca, elinde kağıda yazarak geldi: '2 küsur Musrati maaşı, bundan kurtulacağız, 1 milyon kiralık parası alacağız.' Kendi adamımız var, maaşını veriyoruz, Amir'i çağıralım dedi ve çağırdık" dedi.

Genç futbolcular için yapılan transferlerin detaylarını paylaşan Adalı,ifadelerini kullandı.Adalı, toplam bonservis maliyetlerinin şişirildiğine dikkat çekerek,dedi.Keny ve Elan transferlerinde geleceğe dair umutlu olduklarını belirten Adalı,diye konuştu.