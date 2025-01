Aboubakar, maç sonunda çıldırdı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa evinde, 8. dakikada 10 kişi kalan Hatayspor'u 5-4 mağlup etti.



Hatayspor'da iki gol atan Vincent Aboubakar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



" TÜRK HAKEMLERİNE DAYANAMIYORUZ! "



Türk hakemlerine isyan eden Aboubakar, "10 kişi kalarak mücadele ettik ama bu konular hakkında konuşmasam bile canıma tak etti! Türk futbolunda hakemler çok can yakıcı kararlar alıyorlar ve bir takımın kaderiyle oynuyorlar! Bu korkunç bir şey! Maçın başında kırmızı kart! Aklım almıyor! TFF mi yetkili, kim bilmiyorum ama artık buna çözüm bulun! Dayanamıyoruz!" ifadelerini kullandı.



"İNANILMAZ CAN YAKICI"



Aboubakar, açıklamasının devamında "Savaşmaya devam edeceğiz, asla bırakmayacağız. Kümede kalmayı planlıyoruz ama konu yine hakemler! Artık maçlarımızın sabote edildiğini bile düşünüyorum! Böyle olmamalı! Türk hakemlerin bu kararlarla ligi yönetiyor olmaları inanılmaz can yakıcı!" sözlerini sarf etti.





UĞUR MELEKE: "ZENGİN, ŞIMARIK YÖNETİCİLER..."



Aboubakar'ın sözlerini değerlendiren yayıncı kuruluş yorumcusu Uğur Meleke "VAR'da Bükreş doğumlu bir Avusturyalı oturdu. Orta hakeme Muhammet Ali Metoğlu sarı kullanmadı ama VAR'da Christian-Petru Ciochirca, kırmızı karta davet etti. Ne yapalım o zaman yeniden Türk hakem mi yönetsin, ne yapalım? Yabancı hakemler yönetsin diye bu kadar kakafoni oluşturuldu. Burada 'Hangi yabancı?' diye sordum! Bu ne kadar cahilce bir talep! Moldova'dan, Tanzanya'dan yabancı gelse, tamam mısınız diye sordum ama cevap alamadım. 'Yabancı hakem gelsin' diyen son derece bir cahil kitle var. Almanya, İspanya'dan FIFA hakemi gelse, başım üstüne. Ancak bu yabancılara tamam mısınız? Sürekli yabancı hakem gelsin diye konuşan, büyük takımların zengin, şımarık yöneticileri ne düşünüyor bu konuda? Aboubakar, değerli bir sporcu olarak onlara yanıt vermesi lazım." ifadelerini kullandı.