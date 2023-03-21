Aboubakar bunu hep yapıyor!

Beşiktaş ile üçüncü sezonuna tutuk başlayarak ilk 4 maçını boş geçip ardından çıktığı 3 müsabakada rakip fileleri havalandırarak takımına 3 maçlık seri getiren Vincent Aboubakar'ın sonradan açılması şaşırtıcı değil...Kara Kartal'daki ilk iki döneminde de benzer bir durum yaşayan 31 yaşındaki golcü, 2016-17 sezonunda ilk 5 maçta suskundu, 6. haftada golle tanıştı.Şampiyonluğun geldiği sezonu toplamda 12 gol, 4 asistle tamamladı. Abou, 2020-21 sezonunda da ilk 5 hafta 1 gol atıp 1 asist yaptı.Ardından 5 karşılaşma üst üste toplam 7 golü rakip ağlara bırakarak ritmini buldu ve sezonu 15 gol, 5 asistle tamamladı.Yıldız futbolcunun görev yaptığı 2 sezonda da Beşiktaş şampiyon oldu. Öte yandan bu sezon Aboubakar'ın son 3 karşılaşmada çektiği 8 şutun 5'i kaleyi bulurken 3'ü golle sonuçlandı. Teknik ekip, Milli arada ülkesi Kamerun'a giden tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe karşısında da gollerine devam etmesini bekliyor.