Aboubakar bunu hep yapıyor!

Beşiktaş'ta üçüncü dönemini yaşayan Vincent Aboubakar'ın bu performansı şaşırtıcı değil. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Aboubakar bunu hep yapıyor!
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21 Mart 2023 11:13
Beşiktaş ile üçüncü sezonuna tutuk başlayarak ilk 4 maçını boş geçip ardından çıktığı 3 müsabakada rakip fileleri havalandırarak takımına 3 maçlık seri getiren Vincent Aboubakar'ın sonradan açılması şaşırtıcı değil...

Kara Kartal'daki ilk iki döneminde de benzer bir durum yaşayan 31 yaşındaki golcü, 2016-17 sezonunda ilk 5 maçta suskundu, 6. haftada golle tanıştı.

Şampiyonluğun geldiği sezonu toplamda 12 gol, 4 asistle tamamladı. Abou, 2020-21 sezonunda da ilk 5 hafta 1 gol atıp 1 asist yaptı.

RİTMİNİ BULDU

Ardından 5 karşılaşma üst üste toplam 7 golü rakip ağlara bırakarak ritmini buldu ve sezonu 15 gol, 5 asistle tamamladı.

Yıldız futbolcunun görev yaptığı 2 sezonda da Beşiktaş şampiyon oldu. Öte yandan bu sezon Aboubakar'ın son 3 karşılaşmada çektiği 8 şutun 5'i kaleyi bulurken 3'ü golle sonuçlandı. Teknik ekip, Milli arada ülkesi Kamerun'a giden tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe karşısında da gollerine devam etmesini bekliyor. 

 
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