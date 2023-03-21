Aboubakar bunu hep yapıyor!

Beşiktaş ile üçüncü sezonuna tutuk başlayarak ilk 4 maçını boş geçip ardından çıktığı 3 müsabakada rakip fileleri havalandırarak takımına 3 maçlık seri getiren Vincent Aboubakar'ın sonradan açılması şaşırtıcı değil...
Kara Kartal'daki ilk iki döneminde de benzer bir durum yaşayan 31 yaşındaki golcü, 2016-17 sezonunda ilk 5 maçta suskundu, 6. haftada golle tanıştı.
Şampiyonluğun geldiği sezonu toplamda 12 gol, 4 asistle tamamladı. Abou, 2020-21 sezonunda da ilk 5 hafta 1 gol atıp 1 asist yaptı.
RİTMİNİ BULDU
Ardından 5 karşılaşma üst üste toplam 7 golü rakip ağlara bırakarak ritmini buldu ve sezonu 15 gol, 5 asistle tamamladı.
Yıldız futbolcunun görev yaptığı 2 sezonda da Beşiktaş şampiyon oldu. Öte yandan bu sezon Aboubakar'ın son 3 karşılaşmada çektiği 8 şutun 5'i kaleyi bulurken 3'ü golle sonuçlandı. Teknik ekip, Milli arada ülkesi Kamerun'a giden tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe karşısında da gollerine devam etmesini bekliyor.
Kara Kartal'daki ilk iki döneminde de benzer bir durum yaşayan 31 yaşındaki golcü, 2016-17 sezonunda ilk 5 maçta suskundu, 6. haftada golle tanıştı.
Şampiyonluğun geldiği sezonu toplamda 12 gol, 4 asistle tamamladı. Abou, 2020-21 sezonunda da ilk 5 hafta 1 gol atıp 1 asist yaptı.
RİTMİNİ BULDU
Ardından 5 karşılaşma üst üste toplam 7 golü rakip ağlara bırakarak ritmini buldu ve sezonu 15 gol, 5 asistle tamamladı.
Yıldız futbolcunun görev yaptığı 2 sezonda da Beşiktaş şampiyon oldu. Öte yandan bu sezon Aboubakar'ın son 3 karşılaşmada çektiği 8 şutun 5'i kaleyi bulurken 3'ü golle sonuçlandı. Teknik ekip, Milli arada ülkesi Kamerun'a giden tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe karşısında da gollerine devam etmesini bekliyor.