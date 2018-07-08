Abdurrahim Albayrak: ''Bizde transfer bitmez''

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, İsviçre Kampı'nın ikinci gününde Galatasaray Televizyonu'na önemli açıklamalarda bulundu.Albayrak konuşmasında Türkiye'ye dönüşünde sarı-kırmızılıların daha fit olacağını ifade etti vededi.Transferler hakkında konuşan tecrübeli yönetici, Nagatomo transferine dair açıklamalarda bulunurken bu sezon futbolda herşeyin Fatih Terim'in yönetiminde gerçekleştiğini ifade etti;Sözlerine 'diyerek devam eden Albayrak,ifadelerini kullandı.Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın daha iyi yerlere gelebilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Albayrak,dedi.Son olarak kombine satışlarından bahseden Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrakdiyerek sözlerini sonlandırdı.