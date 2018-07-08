Abdurrahim Albayrak: ''Bizde transfer bitmez''

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, İsviçre Kampı'nın ikinci gününde Galatasaray Televizyonu'na önemli açıklamalarda bulundu.
DAHA FİT BİR GALATASARAY GÖRECEKSİNİZ
Albayrak konuşmasında Türkiye'ye dönüşünde sarı-kırmızılıların daha fit olacağını ifade etti ve "İstanbul'daki idmanlarımızın ardından ikinci kamp dönemi için 15 gün buradayız. Türkiye'ye döndüğümüz zaman fit bir Galatasaray göreceksiniz. Tüm takımlara yeni sezonda başarılar diliyorum. Her takım, kadrosunu güçlendiriyor ama bizim de elimizde şampiyon bir kadro var.'' dedi.
HERŞEY HOCAMIZIN KONTROLÜ ALTINDA
Transferler hakkında konuşan tecrübeli yönetici, Nagatomo transferine dair açıklamalarda bulunurken bu sezon futbolda herşeyin Fatih Terim'in yönetiminde gerçekleştiğini ifade etti; ''Yuto'nun kalması için ciddi bir efor sarfettik ve mutlu sona ulaştık. Kadromuzda kimseyi bırakmamış olduk. Donk zaten kendi futbolcumuzdu. Geçen sezon inanılmaz bir performans gösterdi Fatih hocamla birlikte. Onunla da güzel bir anlaşma yaparak kadromuza devam etmesini sağladık. Türkiye'ye çok daha iyi şekilde döneceğiz. Bu sene her şey hocamızın kontrolü altında. Bu sabahki idmanı gördünüz. Bu kadar futbolcu sağlığını ön plana çıkaran bir idman seyretmedim diyebilirim. İyi bir kamp geçecek. Yapacağımız hazırlık maçlarının ardından da Türkiye'ye döneceğiz..."
BİZDE TRANSFER BİTMEZ
Sözlerine ''Bizde transfer bitmez'' diyerek devam eden Albayrak, "Bizde transfer bitmez. Ama bizim istediğimiz şekilde olması lazım. Menfaatlerimiz doğrultusunda olması lazım. Zaten farkındaysanız Türk kulüpleri itinalı davranıyorlar. Böyle de olmalı. Artık kulüplerin Euro ve Dolar artışının altından kalkması zor. UEFA ya sözümüz var. Sözümüzü tutmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın daha iyi yerlere gelebilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Albayrak, "Aramızda gitmek isteyenler olabilir, gelenler de olacaktır. Hocamız ile birlikte her gün uğraşıyor her gün çalışıyoruz. Galatasaray'ın daha iyi yere gelmesi, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.
Son olarak kombine satışlarından bahseden Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak "Kombine satışları çok iyi gidiyor. Gelmeden önce Mustafa Cengiz Başkanım ve Yusuf Günay ile bir toplantı yaptık. Kafamdaki sistemi hayata geçirmek istiyoruz. Döner dönmez yeni bir kampanya için çalışmalar yapacağız. 2 ya da 3 yıllık koltuklarla ilgili. 50 locamız kaldı. Onları sattıktan sonra başkanımızla ve yönetimimizle loca sahiplerini ziyaret etmek istiyoruz. Herkes locasını bir veya iki yıl uzatırsa yüksek faizden kurtulur ve Galatasaray'ı bir yerlere götürürüz. Herkesin de taşın altına elini koyacağından eminim. Loca sahiplerinin de bizleri kırmayacağından, Galatasaray'ın sorunu bankalarla değil kendi içinde çözeceğine eminim" diyerek sözlerini sonlandırdı.
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DAHA FİT BİR GALATASARAY GÖRECEKSİNİZ
Albayrak konuşmasında Türkiye'ye dönüşünde sarı-kırmızılıların daha fit olacağını ifade etti ve "İstanbul'daki idmanlarımızın ardından ikinci kamp dönemi için 15 gün buradayız. Türkiye'ye döndüğümüz zaman fit bir Galatasaray göreceksiniz. Tüm takımlara yeni sezonda başarılar diliyorum. Her takım, kadrosunu güçlendiriyor ama bizim de elimizde şampiyon bir kadro var.'' dedi.
HERŞEY HOCAMIZIN KONTROLÜ ALTINDA
Transferler hakkında konuşan tecrübeli yönetici, Nagatomo transferine dair açıklamalarda bulunurken bu sezon futbolda herşeyin Fatih Terim'in yönetiminde gerçekleştiğini ifade etti; ''Yuto'nun kalması için ciddi bir efor sarfettik ve mutlu sona ulaştık. Kadromuzda kimseyi bırakmamış olduk. Donk zaten kendi futbolcumuzdu. Geçen sezon inanılmaz bir performans gösterdi Fatih hocamla birlikte. Onunla da güzel bir anlaşma yaparak kadromuza devam etmesini sağladık. Türkiye'ye çok daha iyi şekilde döneceğiz. Bu sene her şey hocamızın kontrolü altında. Bu sabahki idmanı gördünüz. Bu kadar futbolcu sağlığını ön plana çıkaran bir idman seyretmedim diyebilirim. İyi bir kamp geçecek. Yapacağımız hazırlık maçlarının ardından da Türkiye'ye döneceğiz..."
BİZDE TRANSFER BİTMEZ
Sözlerine ''Bizde transfer bitmez'' diyerek devam eden Albayrak, "Bizde transfer bitmez. Ama bizim istediğimiz şekilde olması lazım. Menfaatlerimiz doğrultusunda olması lazım. Zaten farkındaysanız Türk kulüpleri itinalı davranıyorlar. Böyle de olmalı. Artık kulüplerin Euro ve Dolar artışının altından kalkması zor. UEFA ya sözümüz var. Sözümüzü tutmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın daha iyi yerlere gelebilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Albayrak, "Aramızda gitmek isteyenler olabilir, gelenler de olacaktır. Hocamız ile birlikte her gün uğraşıyor her gün çalışıyoruz. Galatasaray'ın daha iyi yere gelmesi, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.
Son olarak kombine satışlarından bahseden Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak "Kombine satışları çok iyi gidiyor. Gelmeden önce Mustafa Cengiz Başkanım ve Yusuf Günay ile bir toplantı yaptık. Kafamdaki sistemi hayata geçirmek istiyoruz. Döner dönmez yeni bir kampanya için çalışmalar yapacağız. 2 ya da 3 yıllık koltuklarla ilgili. 50 locamız kaldı. Onları sattıktan sonra başkanımızla ve yönetimimizle loca sahiplerini ziyaret etmek istiyoruz. Herkes locasını bir veya iki yıl uzatırsa yüksek faizden kurtulur ve Galatasaray'ı bir yerlere götürürüz. Herkesin de taşın altına elini koyacağından eminim. Loca sahiplerinin de bizleri kırmayacağından, Galatasaray'ın sorunu bankalarla değil kendi içinde çözeceğine eminim" diyerek sözlerini sonlandırdı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın