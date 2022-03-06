Abdullah Avcı: 'Yarın mutlu uyanacağız!'

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.



Saygının önde olduğu bir karşılaşma dileyen Avcı, "Fenerbahçe ligimizin en değerli takımlarımızdan biri. Performansları oyunlar da belirleyici oluyor. Bu iki kulüp, Türkiye'nin lokomotifleri. İlk defa ya da son kez oynamayacaklar. Rakipler birbirine saygı göstersin. Hakeme saygı gösterilsin. Bu bir ilk olsun." dedi.



Kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyleyen Abdullah Avcı, "Topun oyunda daha fazla kaldığı bir süreci örnek olarak göstermeliyiz. Kazanmak için oynayacağız. Üç neticede de kaybedeceğimiz bir şey olmayacak. Sabah yine mutlu uyanacağız." ifadelerini kullandı.





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