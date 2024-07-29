Abdullah Avcı'dan uyarılar

Karadeniz devi, Avrupa Ligi 2. ön eleme ilk maçında Ruzomberok'u deplasmanda 2-0 yense de futbol olarak eleştirilmişti.



Teknik ekip, rakibe kolay verilen pozisyonlarda yapılan hataların analizini detaylı bir şekilde çıkardı ve futbolcularla paylaştı. Abdullah Avcı'nın Perşembe günkü rövanşta hem oyun planı hem de oyuncu tercihlerinde değişiklikler yapması bekleniyor. Avcı'nın hedefi Papara Park'ta taraftara iyi bir takım izletmek.



DEFANS HATTI SINIFTA KALDI



Ruzomberok'a karşı Eren Elmalı, Denswil, Mendy ve Ozan'dan oluşan savunma dizilimiyle sahaya çıkan Fırtına, çok sayıda pozisyon verdi. İki orta saha Mendy ve Ozan Tufan'ın devşirme oynadığı karşılaşmada Denswil ile Eren de sınıfta kaldı.



SAVUNMA KOMPLE DEĞİŞİYOR



Avcı'nın yeni transferlerle birlikte savunmadaki bu 4 oyuncuyu da değiştirmesi bekleniyor. Sağ bek Malheiro, sağ stoper Savic ve sol bek Barisic, forma için gün sayıyor. Ayrıca sol stoper transferi sonrası Denswil de kulübeye çekilecek.





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