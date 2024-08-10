Abdullah Avcı'dan oyuncularına motivasyon!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kaybettikleri Rapid Wien maçının ardından oyuncularıyla bir motivasyon konuşması gerçekleştirirken deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına parolayı da verdi.

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Abdullah Avcı'dan oyuncularına motivasyon!
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10 Ağustos 2024 13:36
Ruzomberok'u eledikten sonra UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien ile eşleşen ve Papara Park'taki maçta rakibine 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da moraller bozuldu.

Teknik direktör Abdullah Avcı, takımı kendine getirmek için motivasyon turlarına başladı. Oyuncularından rövanşı bir kenara bırakmalarını isteyen Fırtına'nın hocası, "Lig başlıyor ve pazar günü (yarın) Sivasspor deplasmanı var. Önce onu kazanmalıyız. Sonrasında rövanşa odaklanacağız. Bu takıma inanıyorum. Her şeyi düzeltmek bizim elimizde. Yenildik ama buna takılıp kalmayacağız. Çok çalışacağız ve eksiklerimizi hızlıca kapatacağız. Önümüzde 2 kritik mücadele var ve gerekeni yapacağınızdan şüphem yok" ifadelerini kullandı.

PAROLA 5 GÜNDE 2 ZAFER

Sivasspor mücadelesinde kadroda bazı değişiklikler yapmayı planlayan Abdullah Avcı, pazar akşamı Trezeguet'yi ilk 11'e monte edecek. Orta sahada Lundstram-Mendy Ozan üçlüsünü de değiştirecek olan tecrübeli teknik adam, buradaki performanslara göre Rapid Wien rövanşındaki kadroyu netleştirecek. Avcı, 5 günde 2 kulvarda çifte zafer hedefliyor.

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