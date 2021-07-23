Abdullah Avcı'dan Gervinho kararı

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı yeni sezon kadrosunu kafasında şekillendiriyor.

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Abdullah Avcı'dan Gervinho kararı
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23 Temmuz 2021 12:04
Teknik direktör Abdullah Avcı gelecek sezon öncesi ideal kadrosunu kafasında şekillendirmeye başladı.

Kamp performanslarından fazlasıyla memnun kaldığı Nwakaeme ve Gervinho'yu birlikte oynatmayı düşünen tecrübeli hoca bu nedenle sol bek transferi hakkını yerli futbolcudan yana kullanmayı tercih etti.

Orta sahada ise Bakasetas, Hamsik, Berat, Yunus, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Murat Cem, Tunahan gibi isimler 3 forma için çok sıkı bir rekabete girmiş durumda.

HABER: haber61


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