Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a yeni sözleşme planı

İç transfer çalışmalarına çok erken başlayan Trabzonspor, önemli bir hamle daha yapıyor. Bordo-Mavili yönetim, takım kaptanları Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün yıllık ücretlerinde iyileştirmeye gitmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik
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Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a yeni sözleşme planı
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25 Kasım 2021 11:55
Geçtiğimiz ay Ahmetcan Kaplan, Erce Kardeşler, Serkan Asan ve Murat Cem Akpınar ile yeni sözleşme imzalayan Trabzonspor, iç transfer operasyonunu sürdürüyor. Yusuf Sarı ve Nwakaeme ile yapılan görüşmelerde artık son aşamaya gelen Bordo-Mavililer, önemli bir hamle daha yapıyor.

Yönetim, bu sezon sergiledikleri performansla tam not alan ve takımın zirveye çıkmasında kilit rol oynayan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün yıllık ücretlerinde iyileştirmeye gitmeye hazırlanıyor. Her iki oyuncunun mevcut senelik maaşı 9 milyon TL. Bu girişimle iki kaptanının motivasyonunu daha da artırmayı hedefleyen Bordo-Mavililer, en genç devre arasına kadar bu operasyonu sonuçlandırmayı planlıyor.

AVRUPA'NIN TAKİBİNDELER

13 haftalık periyotta 12 lig maçında forma giyen Uğurcan, geçen sezondan beri Avrupa kulüplerinin radarında. Aynı şekilde yaklaşık 2 yıl önce 23 milyon Euro'luk teklif alan Abdülkadir Ömür de yeniden Avrupa'nın önemli takımlarının dikkatini çekmeye başladı.

Trabzonspor Yönetimi, yaz döneminde Uğurcan'ın bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirlemişti.

 

 

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