Abdülkadir Ömür için dev transfer yarışı

Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür için birçok kulüp transfer yarışına girdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdülkadir Ömür için dev transfer yarışı
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25 Ocak 2024 13:43
Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür için teklif yapan kulüplerin sayısı artıyor. Hull City ve Pendikspor'un yanı sıra Avrupa'dan opsiyonlu kiralama önerisiyle genç yıldızı isteyen takımlar da var.

Başakşehir maçında ıslıklandıktan sonra ayrılık kararı alan ve idmanlara çıkmadığı için kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür konusunda büyük hareketlilik yaşanıyor. İlk etapta Fortuna Sittard ile adı anılan 24 yaşındaki yıldız için devamında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City devreye girmişti.

Yurt içinden de Başakşehir ile Pendikspor'un ilgisi var. Özellikle Pendik'in 5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedelini gözden çıkardığı konuşuluyor. Fakat Abdülkadir, kariyerine yurt dışında devam etmek amacında. Bu kulüplerin yanı sıra Avrupa'dan da bazı takımların opsiyonlu kiralama teklifleri bulunuyor. Abdülkadir'in rotasının kısa zamanda netlik kazanması bekleniyor.

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