ABD Citi Açık'ta erkekler şampiyonu belli oldu

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Citi Açık Tenis Turnuvası'nda erkekler şampiyonu Nick Kyrgios oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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ABD Citi Açık'ta erkekler şampiyonu belli oldu
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08 Ağustos 2022 15:26
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvalarından ABD'deki Washington Citi Açık'ta Avustralyalı Nick Kyrgios şampiyon oldu.

ABD'nin başkenti Washington'da oynanan Citi Açık tekler finalinde Kyrgios, Japon rakibi Yoshihito Nishioka'yı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Bu zaferle 27 yaşındaki tenisçi, Washington'daki 2019 yılındaki zaferinden sonra aynı turnuvada ikinci şampiyonluğunu elde etti.

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