ABD Citi Açık'ta erkekler şampiyonu belli oldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvalarından ABD'deki Washington Citi Açık'ta Avustralyalı Nick Kyrgios şampiyon oldu.
ABD'nin başkenti Washington'da oynanan Citi Açık tekler finalinde Kyrgios, Japon rakibi Yoshihito Nishioka'yı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Bu zaferle 27 yaşındaki tenisçi, Washington'daki 2019 yılındaki zaferinden sonra aynı turnuvada ikinci şampiyonluğunu elde etti.
ABD'nin başkenti Washington'da oynanan Citi Açık tekler finalinde Kyrgios, Japon rakibi Yoshihito Nishioka'yı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Bu zaferle 27 yaşındaki tenisçi, Washington'daki 2019 yılındaki zaferinden sonra aynı turnuvada ikinci şampiyonluğunu elde etti.
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