ABB FOMGET'te gözler Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluğuna çevrildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Teknik Direktörü Fahri Bayraktar, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finalinde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile İzmir'de karşılaşacakları maça ilişkin, "Ankara'ya bir şampiyonluk yakışır. Teknik ve taktik olarak maçı almak için her şeyi yapacağız." dedi.



Bayraktar, 2 Haziran Cuma günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Fenerbahçe Petrol Ofisi ile oynayacakları final maçı öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Maçla ilgili hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Bayraktar, "Şampiyonluğa odaklandık. Ankara'ya bir şampiyonluk yakışır. Teknik ve taktik olarak maçı almak için her şeyi yapacağız. Kafa olarak maça hazırız." ifadelerini kullandı.



Fahri Bayraktar, Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin güçlü bir rakip olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı.



"Fenerbahçe Petrol Ofisi ile normal sezonda B Grubu'nda beraberdik. Normal sezonda rakibimiz karşısında bir galibiyet bir de beraberliğimiz var. Ama final maçlarının atmosferleri her zaman başkadır. Rakibimizin artılarını ve eksilerini biliyoruz ona göre çalışmalarımızı tamamlayacağız. İzmir'de oynanacak final karşılaşması için Ankara'dan 30-40 otobüs kalkacak. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmayacak. 2 bine yakın taraftarımızın maçı takip etmesini bekliyoruz."