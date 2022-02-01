Aaron Ramsey Rangers'a imza attı

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Juventus, Aaron Ramsey'i Rangers'a gönderdi.Sezon sonuna kadar kiralık olarak gerçekleşen transferin ardından konuşan Ramsey yaptığı açıklamada, "Önümde bir çok teklif vardı ancak ben, 50 bin taraftar önünde ve Avrupa kupalarında oynamayı seçtim. Taraftarla bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.Transferin satın alma opsiyonuyla gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda net bir açıklama yapılmazken Galli oyuncunun yeni takımında 16 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.