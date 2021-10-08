A Millilerin grubunda puan durumu, kalan maçlar

A Milli Takımımız, 7. hafta maçları sonunda Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 3. sırada yer aldı.

Haber; Sporx.com
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A Millilerin grubunda puan durumu, kalan maçlar
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08 Ekim 2021 23:40
A Milli Takımımızın yer aldığı Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 7. hafta maçları oynandı.

A Milliler, Kadıköy'de ağırladığı Norveç ile 1-1 berabere kalırken, lider Hollanda Letonya deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı, Karadağ ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 yendi.

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak. 10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri son bulacak.

GRUPTA PUAN DURUMU
16 puan, Hollanda
14 puan, Norveç
12 puan, Türkiye
11 puan, Karadağ
5 puan, Letonya
0 puan, Cebelitarık

ALINAN SONUÇLAR
Türkiye 1-1 Norveç
Letonya 0-1 Hollanda
Cebelitarık 0-3 Karadağ

A MİLLİLERİN KALAN MAÇLARI
Letonya (D)
Cebelitarık
Karadağ (D)

HOLLANDA'NIN KALAN MAÇLARI
Cebelitarık
Karadağ (D)
Norveç

NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI
Karadağ
Letonya
Hollanda (D)

KARADAĞ'IN KALAN MAÇLARI
Norveç (D)
Hollanda
Türkiye


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