A Milli Takımımızın yer aldığı Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 7. hafta maçları oynandı.
A Milliler, Kadıköy'de ağırladığı Norveç ile 1-1 berabere kalırken, lider Hollanda Letonya deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı, Karadağ ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 yendi.
Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak. 10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri son bulacak.
GRUPTA PUAN DURUMU
16 puan, Hollanda
14 puan, Norveç
12 puan, Türkiye
11 puan, Karadağ
5 puan, Letonya
0 puan, Cebelitarık
ALINAN SONUÇLAR
Türkiye 1-1 Norveç
Letonya 0-1 Hollanda
Cebelitarık 0-3 Karadağ
A MİLLİLERİN KALAN MAÇLARI
Letonya (D)
Cebelitarık
Karadağ (D)
HOLLANDA'NIN KALAN MAÇLARI
Cebelitarık
Karadağ (D)
Norveç
NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI
Karadağ
Letonya
Hollanda (D)
KARADAĞ'IN KALAN MAÇLARI
Norveç (D)
Hollanda
Türkiye
A Milliler, Kadıköy'de ağırladığı Norveç ile 1-1 berabere kalırken, lider Hollanda Letonya deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı, Karadağ ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 yendi.
Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak. 10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri son bulacak.
GRUPTA PUAN DURUMU
16 puan, Hollanda
14 puan, Norveç
12 puan, Türkiye
11 puan, Karadağ
5 puan, Letonya
0 puan, Cebelitarık
ALINAN SONUÇLAR
Türkiye 1-1 Norveç
Letonya 0-1 Hollanda
Cebelitarık 0-3 Karadağ
A MİLLİLERİN KALAN MAÇLARI
Letonya (D)
Cebelitarık
Karadağ (D)
HOLLANDA'NIN KALAN MAÇLARI
Cebelitarık
Karadağ (D)
Norveç
NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI
Karadağ
Letonya
Hollanda (D)
KARADAĞ'IN KALAN MAÇLARI
Norveç (D)
Hollanda
Türkiye