A Milli Takımımızın yer aldığı Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 7. hafta maçları oynandı.



A Milliler, Kadıköy'de ağırladığı Norveç ile 1-1 berabere kalırken, lider Hollanda Letonya deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı, Karadağ ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 yendi.



Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak. 10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri son bulacak.



GRUPTA PUAN DURUMU

16 puan, Hollanda

14 puan, Norveç

12 puan, Türkiye

11 puan, Karadağ

5 puan, Letonya

0 puan, Cebelitarık



ALINAN SONUÇLAR

Türkiye 1-1 Norveç

Letonya 0-1 Hollanda

Cebelitarık 0-3 Karadağ



A MİLLİLERİN KALAN MAÇLARI

Letonya (D)

Cebelitarık

Karadağ (D)



HOLLANDA'NIN KALAN MAÇLARI

Cebelitarık

Karadağ (D)

Norveç



NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI

Karadağ

Letonya

Hollanda (D)



KARADAĞ'IN KALAN MAÇLARI

Norveç (D)

Hollanda

Türkiye



