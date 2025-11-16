A Milli Takım kadrosunda değişiklik: Hakan Çalhanoğlu

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'ın ardından İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi aday kadroda değişiklik yaşandı.A Milli Takım'da sakatlığı bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu, aday kadrodan çıkartıldı. Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise kadroya dahil edildi.Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan ile oynanan maçta penaltıdan takımın ilk golünü atmıştı."2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen A Millî Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı.