A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, sıralamadaki yeri değişmedi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 17. sıradaki yerini korudu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, sıralamadaki yeri değişmedi
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14 Şubat 2025 18:07
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 17. sıradaki yerini korudu.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dünya sıralaması güncellendi.

İlk 3 sıranın değişmediği listede, ABD, 888,2 puanla liderliğini sürdürürken Avustralya, 716,2 puanla 2'nci, Fransa ise 715,5 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin ise 338,6 puanla 17'nci sıradaki yeri değişmedi.


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