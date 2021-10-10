A Milli Futbol Takımı, Riga'da yürüyüş yaptı

A Milli Futbol Takımı, Letonya maçı öncesinde Riga'da yürüyüş yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Futbol Takımı, Riga'da yürüyüş yaptı
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10 Ekim 2021 15:49
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında 11 Ekim Pazartesi günü Letonya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları başkent Riga'da yürüyüş yaptı.

Milli futbolcular, konaklanan otelin yakınındaki parkta yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Letonyalıların yürüyüş sırasında milli oyuncuların fotoğraflarını çektiği görüldü.

Letonya-Türkiye karşılaşması başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda 11 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.


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