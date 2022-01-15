A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın konuğu Yunanistan

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 6. maçında yarın Yunanistan'ı Aksaray'da konuk edecek.



Hasan Dağı Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.



Grupta 6. ve son maçında Yunanistan'la karşılaşacak milliler, 2 galibiyet, 3 yenilgi sonucunda 4 puanla 2. sırada yer alıyor.



Yunanistan ise oynadığı 5 maçı da kazandı ve 10 puanla lider durumda bulunuyor.



Türkiye, deplasmandaki ilk maçta rakibine 24-20 yenilmişti.













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