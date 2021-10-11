90+9'da hayata bağlandık

A Milli Takımımız, Letonya deplasmanında 90+9'da penaltıyla kazandı ve Dünya Kupası şansını devam ettirdi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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90+9'da hayata bağlandık
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11 Ekim 2021 23:42
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maç gününde Millilerimiz, Letonya'ya konuk oldu. Daugavas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazandık.

Letonya'yı öne geçiren golü 70. dakikada Merih Demiral kendi kalesine attı. Serdar Dursun, 75. dakikada beraberlik golünü attı. Milli Takımımıza galibiyeti getiren golü 90+9'da Burak Yılmaz penaltıdan attı.

Gruptaki puanımızı 15 oldu ve Katar'a gitme şansımızı devam ettirdi.  Letonya ise 5 puanda kaldı.

Milli Takımımız, gruptaki 9. maçında Cebelitarık ile İstanbul'da, son maçında ise Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak.

GRUPTAKİ PUAN DURUMU

(19) Hollanda
(17) Norveç
(15) Türkiye
(11) Karadağ
(5) Letonya
(0) Cebelitarık

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