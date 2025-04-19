Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Union Berlin, konuk ettiği Stuttgart'ı konuk etti.



An der alten'de oynanan mücadele 4-4'lük eşitlikle tamamlandı.



Ev sahibi ekip Union Berlin maça hızlı başladı 5. dakikada Andrej Ilic ile öne geçen Union Berlin ardından 19. dakikada Diogo Leite'nin golü ile farkı 2'ye çıkarmayı başardı.



Konuk ekibin 2 gole cevabı çok gecikmedi, ilk önce 23. dakikada Deniz Undav ardından 29. dakikada Enzo Millot ile 2 gol bularak skorda dengeyi sağladı.



Union Berlin, 38. dakikada Lepold Querfeld ile yeniden öne geçmeyi başardı ancak sevinci kısa sürdü. Stuttgart 43. dakikada Julian Chabot ile yeniden skorda dengeyi sağlayarak 3-3'e getirdi.



Karşılaşmada ilk yarının uzatma dakikalarında Chris Fülrich 45+1'de topu ağlara göndererek Stuttgart maçta ilk kez üstünlüğe taşıdı. Bu seferde gole cevap Union Berlin'den gecikmedi 45+6'da Andrej Ilic tekrardan sahneye çıkarak skoru 4-4'e getirdi ve iki takımda soyunma odasına eşitlikle girdi.



Mücadelenin ikinci yarısı ilk yarının aksine sessiz geçerken maç 4-4'lük beraberlikle sonuçlandı.



Karşılaşmada Stuttgart forması giyen milli futbolcu Atakan Karazor, 90 dakika sahada kaldı.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM



Ev sahibi Union Berlin, bu sonuçla birlikte ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisini sürdü ve 35 puan ile 13. sırada yer aldı.



Stuttgart, puanını 41'e yükselterek 11. sırada yer buldu.



Ligde gelecek hafta Union Berlin, Bochum deplasmanında olacak. Stuttgart ise sahasında Heidenheim'ı ağırlayacak.