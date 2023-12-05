Philadelphia 76ers, eski oyuncusu James Harden'ın kendisine maksimum sözleşme sözü verildiği yönündeki iddiasına itiraz etti.



Yakın zamanda yaptığı bir açıklamada Harden, 76ers'ın başkanı Daryl Morey'nin takıma maaş alanında boşluk yaratmak amacıyla 2022-23 sezonu için 47 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmesi durumunda, kendisine maksimum kontrat vereceğini garantilediğini iddia etmişti.



Harden'ın iddiasının aksine Sixers, bir takım kaynağının maksimum sözleşme taahhüdünde bulunulduğu fikrini reddetmesiyle bu iddiayı hızla yalanladı.



NBA muhabiri Marc Stein'ın Substack'teki raporuna göre Sixers'tan bir kaynak, Harden'ın açıklamasına karşı çıkarak böyle bir söz verilmediğini vurguladı.



Harden, The Athletic'ten Sam Amick ile yaptığı röportajda, yaz döneminde Morey ile arasındaki iletişimin bozulmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti.



Harden, 2023-24 sezonu için oyuncu opsiyonunu kullanmış ancak hızlı bir şekilde LA Clippers'a takas talebinde bulunmuş; bu istek ise aylar süren belirsizliğin ardından sonunda kabul edilmişti.



Kararının stratejik niteliğine değinen Harden, finansal esnekliğe sahip takımların rekabetçi hedefleriyle uyuşmadığını ve sonuçta kendisini takas aramaya yönelttiğini belirterek, tercihini bu şekilde savunmuştu.





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