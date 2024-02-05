6 Şubat kandil mi? 6 Şubat 2024 ne kandili? Kandil günleri

Dini günler, İslam dünyası için büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda gözler "6 Şubat kandil mi, ne kandili?" sorusuna çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini paylaştı. İşte, bu seneki dini günler tarihleri...2024 yılı Miraç Kandili 6 Şubat Salı günü idrak edilecek.2023 kandil günleri Diyanet'in açıkladığı takvim ile belli oldu. İlk kandil Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili 6 Mart Pazartesi ve son olarak Mevlid Kandili ise 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.11 Ocak 2024 Perşembe29 Cemazilahir 144512 Ocak 2024 Cuma1 Receb 14456 Şubat 2024 Salı26 Receb 144524 Şubat 2024 Cumartesi14 Şaban 144511 Mart 2024 Pazartesi1 Ramazan 14455 Nisan 2024 Cuma26 Ramazan 144510 Nisan 2024 Çarşamba1 Şevval 144511 Nisan 2024 Perşembe2 Şevval 144512 Nisan 2024 Cuma3 Şevval 144514 Haziran 2024 Cuma8 Zilhicce 144515 Haziran 2024 Cumartesi9 Zilhicce 144516 Haziran 2024 Pazar10 Zilhicce 144517 Haziran 2024 Pazartesi11 Zilhicce 144518 Haziran 2024 Salı12 Zilhicce 144519 Haziran 2024 Çarşamba13 Zilhicce 14456 / 7 Temmuz 2024 Cumartesi / Pazar30 Zilhicce / 1 Muharrem 1445 - 14467 Temmuz 2024 Pazar1 Muharrem 144615 / 16 Temmuz 2024 Pazartesi / Salı9 / 10 Muharrem 144616 Temmuz 2024 Salı10 Muharrem 144614 Eylül 2024 Cumartesi11 Rebiulevvel 14462023 Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi gününe denk gelmektedir.2023 üç aylar, Receb ayıyla birlikte 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlıyor.2023 Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gününe denk gelmektedir.2023 Miraç Kandili 17 Şubat Cuma gününe denk gelmektedir.2023 Berat Kandili 6 Mart Pazartesi gününe denk gelmektedir.2023 Mevlid Kandili 26 Eylül Salı gününe denk gelmektedir.2023 Ramazan Bayramı20 Nisan PERŞEMBE: AREFE21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)2023 Kurban Bayramı27 Haziran SALI: AREFE28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)2023 Ramazan Ne Zaman?Ramazan ayı yeni yılda 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak. 21 Nisan 2023 Cuma günü sona erecek.20 Nisan 2023 Perşembe günü arefe günü olacak. Ramazan Bayramı ise 21-22-23 Nisan 2023 tarihlerine denk geliyor.27 Haziran 2023 Salı arefe günü olacak. Kurban Bayramı ise 28 Haziran Çarşamba günü başlayıp 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü son bulacak.23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ20 Nisan PERŞEMBE: AREFE21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)27 Haziran SALI: AREFE28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİHazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 17 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan 23 Mart'ta başlayacak.Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.