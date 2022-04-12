57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) üçüncü gününde Çeşme-İzmir etabı başladı.

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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
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12 Nisan 2022 16:42
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) üçüncü gününde Çeşme-İzmir etabı başladı.
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