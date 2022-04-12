Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) üçüncü gününde Çeşme-İzmir etabı başladı.
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) üçüncü gününde Çeşme-İzmir etabı başladı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Nisan 2022 16:42
- 17:43 "Galatasaray, Alexis Sanchez ile ilgileniyor"
- 17:42 Juventus ve Napoli başkanlarına kötü haber
- 17:27 Görme Engelli Judo Milli Takımı, kampa girdi
- 17:20 Fildişi Sahili'nde teknik direktör Patrice Beaumelle ile yollar ayrıldı
- 17:19 İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Edirne'de kampa girdi
- 17:11 Zafer Kalaycıoğlu'ndan Fenerbahçe maçı için açıklama
- 17:08 Antalyaspor, ligde 5 haftadır puan kaybetmiyor
- 17:06 Sude Fidan, su altından rekorla çıkmak istiyor
- 17:02 Fenerbahçe Beko, İsrail deplasmanında
- 17:02 Ahmet Ağaoğlu: "TFF Başkanı olmak istemiyoruz"
- 16:49 İşte Kulüpler Birliği'nin istediği yeni yabancı kararı!
- 16:48 Otizmli Mehmet Emin, mutluluğa kulaç atıyor
- 16:45 Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Tour of Türkiye'de söz sahibi olmak istiyor
- 16:42 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
- 16:40 Basketbolda erteleme maçları oynanacak
- 16:36 Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği, Sivas'ta düzenlenecek
- 16:35 Halterde 6 ay sonra gelen dünya şampiyonluğu
- 16:33 Halil Dervişoğlu'nun rotası İspanya!
- 16:32 Dünya şampiyonu milli eskrimci Aleyna Ertürk Ankara'ya geldi
- 16:15 Cengiz Durmuş: "Teniste dünyanın en iyisi olmak istiyoruz"
- 16:09 Sultanlar Ligi'nde play-off ilk etap programı belli oldu
- 15:58 Diyarbekirspor'dan şok açıklama: "Bilerek yenilen goller"
- 15:44 Kolombiyalı eski futbolcu trafik kazası sonrası ağır yaralı
- 15:36 Bisiklet Federasyonu'ndan "kaza" açıklaması
- 15:25 Ceyhun Kazancı'dan flaş transfer açıklamaları
- 14:57 Trabzonspor'un "İstanbul'a" karşı bileği bükülmüyor
- 14:56 A Milli Takım'da yeniden Ataman dönemi
- 14:42 Çin futboluna "karantina" darbesi!
- 14:27 Yeni Malatyaspor'da seçim günü 24 Nisan
- 14:19 Ivan Perisic'ten Türkiye'ye koşulsuz ret!
- 14:18 Bakasetas'a karşılık Djaniny'nin vatandaşı
- 14:10 Beşiktaş'ta Miguel Peiro etkisi
- 14:04 Murat Sancak: "Spor yasası gözden geçirilmeli"
- 13:49 Ali Koç'un övgüsü sonrası Trabzonspor kazanamadı
- 13:47 Altay'a bir şok daha: "Oynamak istemiyorum"
- 13:36 Sivasspor gündemine Benjamin Tetteh'i aldı
- 13:28 Trabzonspor taraftarları "açık antrenman" istiyor!
- 13:26 Valerien Ismael: "Daha yeni başladık!"
- 13:17 Fenerbahçe'de Altay Bayındır gerçekleri
- 13:15 Hadziahmetovic'e, Udinese kancası!
- 13:03 Sivasspor'da hedef Faycal Fajr ile sözleşme uzatmak
- 13:01 Fenerbahçe'den MHK açıklaması: "Bu ayıp hepimizin"
- 12:56 Alperen Şengün: "Beşiktaş'taki oyuncular bu kadar yetenekli değildi"
- 12:43 Josef de Souza: "Suudi Arabistan'a para için gittim"
- 12:35 Adana Demirspor'dan transferde Burak Yılmaz sürprizi
- 12:16 Beşiktaş için Luis Suarez gelişmesi
- 11:58 Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz kararı: 10 milyon euro
- 11:53 Torrent rahat! Tazminatına güveniyor
- 11:44 Trabzonspor'da Şampiyonlar Ligi planları
- 11:41 Fenerbahçe'de Arda Güler, ilk 11'e dönüyor
- 11:35 Fenerbahçe'nin duvarı: Kim Min-Jae
- 11:20 Beşiktaş'tan yerli hamlesi! Çifte hedef...
- 11:04 Cyle Larin, Floransa yolcusu
- 11:00 Beşiktaş - Domagoj Vida: Anlaşma tamam
- 10:59 Beşiktaş'a Ada'dan iki transfer
- 10:43 Abdullah Avcı'nın 'B Planı' Kouassi
- 10:25 Valerien Ismael'den uçuran formül: "Nefes aldırmayın!"
- 10:22 Avrupa'nın en farklısı Trabzonspor!
- 10:15 Miha Zajc'a derbinin ödülü kontrat!
- 10:04 Fenerbahçe'de derbi zaferini getiren 7 hamle!
AVRUPA'DAN FUTBOL
Thomas Tuchel: "Real Madrid'in büyük avantajı var"
Carlo Ancelotti'den Haaland sözleri!
Van Basten'den Atletico Madrid eleştirisi: "Ofsayt kaldırılsın!"
Fransa'da sandıktan Karim Benzema çıktı!
Erling Haaland'dan MANU'ya veto!
Dortmund'da Adeyemi için anlaşma yakın!
Antonio Cassano: "Ronaldo, Benzema'ya dua etmeli"
Steve Pagliuca'dan Chelsea için teklif!
Lewandowski kararını verdi: Barcelona!
Dirk Kuyt'tan yeni macera: Boks!
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- Bugünkü oruç için sahur saati kaçtır? (12 Nisan Salı)
- Oruç tutmak için ramazanda sahura kaçta kalkılır? (12 Nisan Salı)
- Son sahur saati İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, KOCAELİ, AYDIN, ERZURUM, DİYARBAKIR) (12 Nisan Salı)
- Sahur bugün kaçta olacak, sahur kaçta yapılacak SON (12 Nisan Salı)
- Sahur saati bugün kaç? (12 Nisan Salı)
- 2022 bugün sahur kaçta, kaçta sahur olacak? (12 Nisan Salı)
- 2022 Sahur saat dakika son kaçta okunuyor? (12 Nisan Salı)
- 2022 Sahur kaçta öğrenmek istiyorum (12 Nisan Salı)
- SAHUR KAÇTA OKUNUYOR? Sahurun okunma saati kaç? (12 Nisan Salı)
- 2022 sahur yaparken hangi diziyi izleyebilirim? (12 Nisan Salı)
- SAHURDA NE İZLENEBİLİR ÖNERİLERİ DİZİ, BELGESEL, FİLM) (12 Nisan Salı)
- 2022 Sahurda izlenebilecek dizi önerileri (12 Nisan Salı)
- Oruca niyet etmek nasıl yapılır? Niyet ederken ne söylenir? (12 Nisan Salı)
- İşte sahurda nasıl niyet edilir doğru bilgisi, Sahurda hangi sözlerle niyet edilebilir? (12 Nisan Salı)
- Sahurda oruca nasıl niyet edilir? Oruç tutmadan önce okunacak dua (12 Nisan Salı)
- Oruç tutanlar sahura bugün kaçta kalkmalıdır? (12 Nisan Salı)
- Sahur için bugün kaçta kalkılacak? Sahurda yemek yemenin son saati (12 Nisan Salı)
- SON DAKİKA BUGÜN SAHUR KAÇTA YAPILACAK? (12 Nisan Salı)
- Sahurun son saati dakikası nedir? Bugün sahurun kaçta yapılması doğru? (12 Nisan Salı)
- Son dakika sahur kaçta, doğru sahur saati kaçtır? (12 Nisan Salı)
- Sahurun doğru son dakikası nedir? Kaça kadar sahur yapabiliriz? (12 Nisan Salı)
- Sahur kaçta? Oruç tutmak için saat kaça kadar yemek yenebilir? (12 Nisan Salı)
- 2022 iftar saatleri, 2022 Ramazan ayında iftar imsakiye (12 Nisan Salı)
- Bugün iftar saati kaçtadır, bugün iftar kaçta olacak? (12 Nisan Salı)
- İftar bugün saat kaçtadır? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, ANTALYA, BURAS, KONYA, SİVAS, MUĞLA, ADANA) (12 Nisan Salı)
- BUGÜN İFTAR KAÇTA OKUNACAK? (12 Nisan Salı)
- İftar saat kaçta 2022, İftar saati bugün nedir? (12 Nisan Salı)
- İFTARA NE KADAR KALDI? (12 Nisan Salı)
- Bugün sahura kaçta kalkılacak? (12 Nisan Salı)
- Ramazan 2022 gönderilecek güzel mesajlar (12 Nisan Salı)