01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

51 bin liralık biletler bile yok sattı!

Türk futbol tarihinin bilet fiyatları açısından en pahalı maçında tribünler tamamen doldu.

calendar 01 Ekim 2025 10:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Seyrantepe'deki Ali Sami Yen Spor Kompleksi, tarihi günlerinden birini yaşadı.

51 bin 160 taraftar, Liverpool maçında tribünleri doldurdu. Maç öncesi stat çevresinde trafik kilitlendi.

Aslantepe içindeki GS Store mağazası, ek kasalar açarak taraftarın taleplerini karşılamaya çalıştı.

Sarı-kırmızılı kulübün 50 bin TL'ye satışa sunduğu en pahalı koltuklar bile tamamen tükendi. Son ana kadar bilet arayanlar ise hedefine ulaşamadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
