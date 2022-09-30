5. Çukurova Cup'ta ikinci gün sona erdi!

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası"nın ikinci gün maçları tamamlandı.



Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılan turnuvanın ikinci gün ilk maçında BOTAŞ ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaştı.



Karşılaşmada rakibi karşısındaki üstünlüğünü maç boyunca koruyan BOTAŞ, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 82-75 yendi.



Günün ikinci maçında ise Nesibe Aydın ile ev sahibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşılaştı.



Maçın ilk iki periyotunda etkili oyun çıkaran Mersin ekibi devreyi 44-35 önde kapattı.



Çekişmeli geçen üçüncü periyotta Nesibe Aydın aradaki farkı kapatarak son periyoda 52-51'lik skorla üstün gitti.



Karşılaşmanın son periyodunda ise rakip pota altında etkili oynayan Mersin ekibi Nesibe Aydın'ı 75-66 yendi.



Turnuvada 2 Ekim Pazar günü Nesibe Aydın-BOTAŞ, ÇBK Yenişehir Belediyesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.





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