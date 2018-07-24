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37 yaşındaki Roger Federer'den zorunlu ara

İsviçreli tenisçi Federer: "Kariyerime daha uzun süre devam edebilmek amacıyla Toronto'daki Rogers Cup'ta yer almayacağım"

Kaynak: AA
37 yaşındaki Roger Federer'den zorunlu ara
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24 Temmuz 2018 12:59
Dünya 2 numarası İsviçreli tenisçi Roger Federer, kariyerini uzatmak amacıyla gelecek ay Kanada'da düzenlenecek Rogers Cup'a katılmayacağını açıkladı.

Organizasyonun internet sitesine açıklamalarda bulunan Federer, ilerleyen yaşı nedeniyle bu yönde bir karar almak zorunda kaldığını belirterek, "Kariyerime daha uzun süre devam edebilmek amacıyla Toronto'daki Rogers Cup'ta yer almayacağım." ifadesini kullandı.

8 Ağustos'ta 37 yaşına girecek Federer, bu sezon ocak ayında düzenlenen Avustralya Açık'ta kariyerinin 20'nci grand slam şampiyonluğuna ulaşmıştı. Rotterdam ve Stuttgart'ta düzenlenen turnuvaları da kazanan İsviçreli tenisçi, Indian Wells ve Gerry Weber turnuvalarında finalde kaybetmiş, son olarak katıldığı Wimbledon'a ise çeyrek finalde veda etmişti.

Kanada'nın Toronto kentinde 4-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Rogers Cup'ta, dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ile Wimbledon'ı kazanarak kariyerinde yeniden çıkışa geçen Sırp Novak Djokovic de yer alacak.

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